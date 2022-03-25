Ристовски уверен, что Северная Македония пройдёт Португалию

Защитник сборной Северной Македонии и капитан национальной команды Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в полуфинале стыковых матчей за право участвовать в чемпионате мира-2022.

«Я всё ещё в шоке. Слишком бурно радовался победе. Жду тёплого приёма на родине», — приводит слова Ристовски официальный сайт УЕФА.

Также 30-летний футболист выразил уверенность, что его команда сможет пройти сборную Португалии в финале стыкового турнира. Ристовский отметил, что Северная Македония сделает всё возможное для этого.

Матч против сборной Португалии запланирован на 29 марта.