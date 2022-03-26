Ди Канио: Сейчас я зол на весь итальянский футбол

Известный экс-футболист Паоло Ди Канио высказался по поводу сенсационного поражения итальянской сборной от Северной Македонии.

Ди Канио сказал, что в игре итальянской команды было слишком много нервозности, да и по Манчини было видно, что он явно волновался. Экс-игрок отметил, что он остался разочарован в футболистах и тренере «скуадры адзурры». Паоло добавил, что в данный момент он зол на весь итальянский футбол.

Напомним, что итальянская сборная в полуфинальном стыковом матче неожиданно уступила Северной Македонии со счётом 0:1 и лишилась возможности выйти на чемпионат мира в Катаре.