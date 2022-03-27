Трайковски: «Гол в Палермо - это судьба»

Гол македонского ападающего Александра Трайковски растоптал надежды итальянских тиффози на попадание своей сборной на чемпиона мира. Бывший форвард итальянского «Палермо» нынче выступает в Саудовской Аравии, но он помнит о своих четырех сезонах в Серии А.

- Я пробил что есть мочи, и считаю, что мой гол на этом стадионе - это судьба. Я провел четыре волшебных года в «Палермо», хотя мы не добились всего, чего хотели. Сейчас нам предстоит сражение с Португалией, у которой много хороших игроков, ярких индивидуальностей. Будет трудно, но сны превращаются в действительность в футболе, - заявил Трайковски, слова которого цитирует Corriere della Sera.