Кьеллини: Мы совершали ошибки с сентября и по сегодняшний день

Опытный защитник итальянской сборной Джорджо Кьеллини в разговоре с журналистами после фиаско в матче с Северной Македонией не скрывал своего разочарования.

Кьеллини сказал, что ему сложно объяснить то, что случилось в матче с македонцами. Опытный игрок отметил, что итальянская сборная совершала ошибки с сентября и по сегодняшний день, а теперь «скуадра адзурра» за всё это поплатилась. Джорджо добавил, что сейчас всей команде нужна мощная перезагрузка.

Напомним, что итальянцы сенсационно проиграли Северной Македонии в полуфинале стыков и во второй раз кряду не попали на чемпионат мира.