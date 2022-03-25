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Чемпионат мира по футболу 2022

Кьеллини: Мы уничтожены

25 Марта 2022 • 01:11 Комментировать (2)
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини прокомментировал вылет его команды из стыковых матчей чемпионата мира. Сборная Италии сенсационно уступила сборной Северной Македонии, и, таким образом, чемпионы Европы снова не попадут на мировой форум. В такую же историю Италия, которая всегда считалась завсегдатаем чемпионатов мира, попала и в 2018 году.

- Это большое разочарование. Мы неплохо играли, но не забили. Чего-то не хватало. Мы начали совершать ошибки с сентября и поплатились за все это. Мы разочарованы, мы уничтожены. я не знаю, что тут еще сказать. Сейчас трудно комментировать, - заявил Кьеллини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джорджо Кьеллини
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