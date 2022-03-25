Президент итальянской федерации футбола надеется, что Манчини останется в сборной

Президент Федерации футбола Италии Габриле Гравина в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что Роберто Манчини останется у руля национальной команды.

Гравина заявил, что ему искренне жаль итальянских фанатов, которые снова остались без чемпионата мира. Президент отметил, что сейчас нужно проанализировать случившееся и понять, по какой причине всё это произошло. Габриэле добавил, что очень надеется на то, что Роберто Манчини останется главным тренером «скуадры адзурры».

Напомним, что в полуфинальном стыковом матче итальянцы сенсационно проиграли Северной Македонии.