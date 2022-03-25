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Чемпионат мира по футболу 2022

Капелло: Никогда бы не подумал, что Италия может проиграть македонцам

25 Марта 2022 • 13:05 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Известный итальянский наставник Фабио Капелло рассказал журналистам о том, что думает по поводу фиаско «скуадры адзурры» в полуфинальном стыковом матче с Северной Македонией.

Капелло сказал «Чемпионату», что никогда в жизни бы не подумал, что итальянская сборная может проиграть македонцам, да ещё и в таком важном матче, но это всё же произошло. Фабио отметил, что это очень грустный и печальный момент для всего итальянского футбола.

Напомним, что итальянцы под руководством Роберто Манчини минимально уступили македонцам со счётом 0:1 и во второй раз кряду не сумели выйти на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Италии Чемпионат Мира 2022 Сборная Северной Македонии
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