Капелло: Никогда бы не подумал, что Италия может проиграть македонцам

Известный итальянский наставник Фабио Капелло рассказал журналистам о том, что думает по поводу фиаско «скуадры адзурры» в полуфинальном стыковом матче с Северной Македонией.

Капелло сказал «Чемпионату», что никогда в жизни бы не подумал, что итальянская сборная может проиграть македонцам, да ещё и в таком важном матче, но это всё же произошло. Фабио отметил, что это очень грустный и печальный момент для всего итальянского футбола.

Напомним, что итальянцы под руководством Роберто Манчини минимально уступили македонцам со счётом 0:1 и во второй раз кряду не сумели выйти на чемпионат мира.