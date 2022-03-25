Италия - четвертый действующий чемпион Европы, который не пробился на следующий чемпионат мира

Сборная Италии снова пролетела мимо чемпионата мира, проиграв команде Северной Македонии. Это уже четвертый случай, когда действующий чемпион Европы не сумел пробиться на чемпионат мира.

Впервые такое произошло со сборной Чехословакии - выиграв в 1976 году чемпионат Европы, в 1978 команда не смогла пробиться на ЧМ. Затем это сомнительное свершение повторили датчане, в 1992 году сенсационно выигравшие Евро-1992. Чемпионат мира в США в 1994 прошел без них. Третий подобный случай - Греция в 2006 году, не попавшая на ЧМ после триумфа на чемпионате Европы в Португалии.

Наконец, сейчас то же самое случилось с Италией.