Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Капелло: Италия, хватит копировать футбол Гвардиолы 15-летней давности

26 Марта 2022 • 01:42 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Известный специалист и бывший наставник российской сборной Фабио Капелло кипит от возмущения после провала итальянской сборной. Он уже высказывал свое возмущение по этому поводу, а сейчас добавил, что причиной вылета является копирование чужих идей.

- Объяснение очень простое. Я давно говорю, что мы копируем футбол Гвардиолы 15-летней давности. Мы играем поперек поля, при любом контакте падаем, и даже такая средняя с физической точки зрения команда, как Македония, оказалась лучше в динамике, в силе и мотивации. Пока мы не поймем, что играть надо по немецкой модели, мы не пойдем дальше, - заявил Капелло, слова которого цитирует ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
01:42 · Чемпионат мира 2022
Капелло: Италия, хватит копировать футбол Гвардиолы 15-летней давности
01:28 · Чемпионат мира 2022
Чалханоглу посочувствовал Италии
01:07 · Чемпионат мира 2022
Мать Роберто Манчини: Надо было звать Балотелли!
25 Марта
23:38 · Чемпионат мира 2022
Италия впервые в своей истории проиграла домашний матч в квалификации к чемпионату мира
22:59 · Чемпионат мира 2022
Италия - четвертый действующий чемпион Европы, который не пробился на следующий чемпионат мира
22:45 · Чемпионат мира 2022
Франция — Кот-д'Ивуар: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
22:43 · Чемпионат мира 2022
Холанн и Эдегор принесли победу Норвегии в матче против Словакии
22:15 · Чемпионат мира 2022
Слимани приблизил сборную Алжира к чемпионату мира
22:10 · Чемпионат мира 2022
Забил автогол и был удалён с поля: Мусса Сиссако принёс победу Тунису
22:00 · Чемпионат мира 2022
Египет — Сенегал: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:00 · Чемпионат мира 2022
Гана — Нигерия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:02 · Чемпионат мира 2022
Сборная Марокко не сумела обыграть ДР Конго в первом стыковом матче
20:54 · Чемпионат мира 2022
Хет-трик + дубль: Сборная Кабо-Верде разгромила Лихтенштейн
20:45 · Чемпионат мира 2022
Румыния — Греция: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
20:34 · Чемпионат мира 2022
Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем