Капелло: Италия, хватит копировать футбол Гвардиолы 15-летней давности

Известный специалист и бывший наставник российской сборной Фабио Капелло кипит от возмущения после провала итальянской сборной. Он уже высказывал свое возмущение по этому поводу, а сейчас добавил, что причиной вылета является копирование чужих идей.

- Объяснение очень простое. Я давно говорю, что мы копируем футбол Гвардиолы 15-летней давности. Мы играем поперек поля, при любом контакте падаем, и даже такая средняя с физической точки зрения команда, как Македония, оказалась лучше в динамике, в силе и мотивации. Пока мы не поймем, что играть надо по немецкой модели, мы не пойдем дальше, - заявил Капелло, слова которого цитирует ITASportPress.