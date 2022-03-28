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Чемпионат мира по футболу 2022

Уткин расстроен невыходом Италии на чемпионат мира

28 Марта 2022 • 16:47 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Известный комментатор Василий Уткин сожалеет, что сборная Италии не смогла добыть путёвку в Катар, чтобы принять участие в чемпионате мира-2022.

«Это классная команда, которая наверняка на чемпионате мира показала бы качественную игру. Для меня мировое первенство без Италии — это как каша без масла», — заявил Уткин.

Журналист вспомнил своё детство, когда «скуадра адзурра» выиграла мундиаль 1982 года. Это был первый чемпионат мира, который Уткин посмотрел в своей жизни.

Напомним, сборная Италии под руководством Роберто Манчини не смогла выйти на чемпионат мира, уступив Северной Македонии в полуфинале стыковых матчей (0:1). Отметим, что в июле прошлого года, итальянцы выиграли чемпионат Европы.  

Мундиаль состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Италии
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