Италия впервые в своей истории проиграла домашний матч в квалификации к чемпионату мира

Неудача Италии в матче с Северной Македонией стала кошмарной пощечиной для чемпионов Европы - они остались без участия в чемпионате мира, и это случилось со сборной уже во второй раз кряду. Более того, матч с Северной Македонией стал абсолютной премьерой - впервые Италия проиграла дома в матче квалификации к чемпионату мира.

Причем это был шестидесятый домашний матч Италии за все время участия в квалификациях к ЧМ. Баланс таков - сорок восемь побед, одиннадцать ничьих и одно поражение.

Напомним, что сборная Италии четырежды становилась чемпионом мира - в 1934, в 1938, в 1982 и 2006 годах.