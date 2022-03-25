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Чемпионат мира по футболу 2022

Италия впервые в своей истории проиграла домашний матч в квалификации к чемпионату мира

25 Марта 2022 • 23:38 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Неудача Италии в матче с Северной Македонией стала кошмарной пощечиной для чемпионов Европы - они остались без участия в чемпионате мира, и это случилось со сборной уже во второй раз кряду. Более того, матч с Северной Македонией стал абсолютной премьерой - впервые Италия проиграла дома в матче квалификации к чемпионату мира.

Причем это был шестидесятый домашний матч Италии за все время участия в квалификациях к ЧМ. Баланс таков - сорок восемь побед, одиннадцать ничьих и одно поражение.

Напомним, что сборная Италии четырежды становилась чемпионом мира - в 1934, в 1938, в 1982 и 2006 годах.

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Сборная Италии Сборная Северной Македонии
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