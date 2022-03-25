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Чемпионат мира по футболу 2022

Итальянцы вновь без чемпионата мира: Трайковски в компенсированное время принёс македонцам победу

25 Марта 2022 • 00:43 Комментировать (5)
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

В Палермо состоялась настоящая сенсация. Сборная Италии почти весь матч против команды Северной Македонии атаковала, но пропустила в компенсированное время и не сыграет на чемпионат мира.

Протокол игры  
Италия 0:1Северная Македония
  90'Трайковски Александар (0:1)
Доннарумма ДжанлуиджиФлоренци АлессандроМанчини Джанлука  90' (Кьеллини Джорджо (  90') Бастони АлессандроЭмерсон ПалмиериБарелла Николо  77' (Пеллегрини Лоренцо (  77') Жоржиньо IIВерратти МаркоБерарди Доменико  89' (Педро Жоао (  89') Иммобиле Чиро  77' (Тонали Сандро (  77') Инсинье Лоренцо  64' (Распадори Джакомо (  64')
Запасные: Сиригу СальватореПолитано МаттеоПессина МаттеоДе Шильо МаттиаАчерби ФранческоКраньо АлессиоКристанте Бриан
Димитриевски СтолеРистовски СтефанВелкоски Дарко   80'  85' (Ристевски Кирче (  85') Муслиу ВизарАлиоски ЭгзиянЧурлинов ДаркоАдеми Ариян  58' (Асковски Стефан (  58') Барди ЭнисНиколов Бобан  58' (Спировски Стефан (  58') Ристовски Милан  71' (Миовски Боян (  71') Трайковски Александар
Запасные: Тодороски ТодорАтанасов ЯниСерафимов НиколаНаумовски КристиянБабунски ДорианБабунски ДавидШишковски ДамьянЭтеми Вален
24 марта. Стадион "Ренцо Барбера" (Палермо).

Сборная Италии рисковала пропустить второй чемпионат мира подряд. В 2018-м году «скуадра адзурра» не смогла пройти команду Швеции в стыковых матчах, и теперь подопечным Роберто Манчини вновь надо было проходить второй раунд отбора. Борьбу в нынешнем плей-офф итальянцы начинали домашним матчем против македонцев.

Итальянцы с первых минут завладели инициативой и шли вперёд. Порой мяч даже метался по штрафной северных македонцев, но при этом гости всё же отбивались. Постепенно темп игры спал, что явно было на руку балканцам. Македонцы старались действовать на контратаках, при этом мячом чаще предсказуемо владели итальянцы.

Минут за семнадцать до конца первого тайма итальянцы получили отличный шанс, чтобы открыть счёт. Димитриевски от своих ворот делал передачу на Алиоски, но получилось на ногу Берарди, который на исполнение пытался пробить в противоположный угол. Однако вратарь гостей успел сориентироваться и в падении спасти ворота. Тут же Веррати сделал передачу вперёд, Иммобиле получил мяч в левой зоне штрафной и бил под перекладину, но голкипер македонцев коснулся мяча и перевёл его на угловой.

На 38-й минуте футбольный снаряд вновь заметался по штрафной гостей, попал к Иммобиле, который с близкого расстояния бил, казалось, наверняка, но попал в кого-то из защитников соперника. В итоге к перерыву на табло так и горели нули.

В начале второй половины итальянцы продолжали владеть преимуществом, но давление на ворота македонцев было не слишком сильным. Лишь минут через десять после перерыва Берарди получил мяч на линии штрафной и бил в направление верхнего угла, но в створ не попал.

На 63-й минуте македонцы с трудом отбились. Верратти забросил мяч в штрафную, и Беррарди бил с близкого расстояния, но Алиоски успел подставить ногу, переведя футбольный снаряд на угловой. Затем удар Флоренци был заблокирован Асковски. Чуть позже Распадори мощно выстрелил с линии штрафной, но получилось выше цели.

Италия давила, но в компенсированное время случилось нечто. Димитриевски выбил мяч от ворот, футбольный снаряд попал к Трайковски, который издали просто пальнул в направление в дальнего угла и попал точно в нижний угол впритирку со штангой. Пока македонцы всей командой праздновали, итальянцы пытались доказать судье, чтобы была игра рукой. Однако ВАР подтвердил правильность забитого мяча. Итальянцы пытались что-то придумать, но изменить уже ничего не получилось.

Таким образом, сборная Северной Македонии вышла в финал плей-офф, который состоится 29 марта. Соперником команды станет команда Португалии, которая в параллельном матче обыграла Турцию. А вот сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Северной Македонии
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