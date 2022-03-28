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Бонуччи решил извиниться за хаос в раздевалке итальянской сборной после поражения от македонской команды

28 Марта 2022 • 20:24 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Мы уже сообщали о том, что в раздевалке итальянской сборной после поражения от Северной Македонии воцарился настоящий хаос. Количество пустых бутылок и сигаретных окурков поражало воображение. Скандал оказался настолько громким, что сейчас самым ответственным людям из состава сборной Италии пришлось извиняться. Это решил сделать защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

- Это грубая ошибка, в следующий раз мы будем более внимательными. В этой разочаровывающей ситуации мы не думали о некоторых деталях. Приносим извинения, - заявил Бонуччи, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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