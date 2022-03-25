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Чемпионат мира по футболу 2022

Червиченко назвал две причины, которые не позволили Италии выйти на чемпионат мира эксклюзив

25 Марта 2022 • 14:24 Комментировать (2)
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Экс-владелец «Спартака», бизнесмен и футбольный эксперт Андрей Червиченко прокомментировал вылет сборной Италии из стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира в Катаре.

«Не могу дать развернутый ответ, потому что вся суть моя протестует против просмотра матчей сборных после того, как нас отцепили от участия на чемпионате мира.

Я думаю, в поражении итальянцев на первый план выходят два фактора, первое – это шапкозакидательское отношение итальянцев, которые думали, что они выйдут на легкую прогулку и обыграют македонцев. Во-вторых, по работе еще в «Зените»… Манчини не самый яркий, не самый лучший тренер, он больше игрок, и этот багаж игрока до сих пор позволяет ему ещё позиционировать как великого тренера.

Меня максимально удивила победа итальянцев на Евро-2020, тем более, её приписывали в основном Манчини, поэтому я был максимально удивлён. А то, что они не смогли победить македонцев: чудо происходит. Тем более, что из двух топовых команд Италия и Португалия кто-то должен был не поехать.

Если бы Италия проиграла Турции? Это было бы менее смешно, а может это кара небесная за их отношение к нам», – заявил Червиченко в беседе с Евгением Копачевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Андрей Червиченко
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