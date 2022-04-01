Амброзини поделился своим мнением о провале итальянской сборной

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини поделился своим мнением по поводу вылета итальянской сборной из стыковых матчей за право попадания на чемпионат мира. По его словам, итальянская команда, выступавшая в качестве чемпиона Европы, поплатилась за свои ошибки.

- А до матча с Северной Македонией разве все было хорошо? Команда пострадала прежде всего за свои ошибки, и в них нет вины Манчини, который сделал все, что было возможно. Надо менять некоторые вещи. Пример «Милана» может быть очень полезным, - считает Амброзини, слова которого цитирует ITASportPress.