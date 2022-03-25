Италия пропустит два Чемпионата мира подряд впервые в истории

Итальянцы пропустят два Чемпионата мира подряд – такого не было никогда в истории футбола.

Действующие чемпионы Европы потерпели сенсационное домашнее поражение в полуфинале плей-офф за место на катарском мундиале от сборной Северной Македонии (0:1). Четыре года назад, напомним, роковым для итальянцев стало стыковое противостояние со шведами.

Свою последнюю игру в рамках Чемпионатов мира Италия провела в июне 2014 года – почти 3000 дней назад. В плей-офф финальной части мирового первенства итальянцы и вовсе не играли с победного 2006 года.

Сборная Северной Македонии сыграет в решающем матче за путёвку в Катар против португальцев, одолевших в полуфинале турецкую сборную (3:1).