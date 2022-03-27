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Итальянский болельщик поставил 1500 евро против своей сборной и выиграл 110 тысяч

27 Марта 2022 • 12:44 Комментировать (2)
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Пока вся Италия скорбно переживает поражение от Северной Македонии и отлучение от грядущего чемпионата Европы, в самой стране есть люди, которые рады подобному исходу. Некий итальянский болельщик из Специи решил поставить полторы тысячи евро на поражение Италии с минимальным счетом, сообщает La Nazione.

А его выигрыш после того, как македонский нападающий Александар Трайковски в добавленное арбитром время забил победный мяч, составил - ни много ни мало - 110 тысяч евро. Его имя пока что не разглашается - возможно, из опасения того, что с него могут спросить «патриотически настроенные итальянцы».

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