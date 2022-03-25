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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой — о вылете Италии: «Македонцам повезло, но они могут гордиться собой»

25 Марта 2022 • 11:33 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей за право участвовать в ЧМ-2022.

Специалист заявил, что для Италия была в три раза сильнее, но Македонии больше повезло.

«А зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После этой победы Северная Македония вышла в финал стыковых матчей, где встретится со сборной Португалии, в тот же день одолевшей команду Турции (3:1). Матч запланирован на 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Италия Северная Македония
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