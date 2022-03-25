Каннаваро может возглавить сборную Италии

Каннаваро может сменить Манчини в сборной Италии.

Роберто Манчини устраивает федерацию футбола Италии, однако в случае расставания с 57-летним специалистом новым главным тренером сборной может стать Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, пару Каннаваро может составить легендарный Марчелло Липпи, выигравший с Италией ЧМ-2006.

Напомним, что во вчерашнем полуфинальном стыковом матче итальянцы уступили сборной Северной Македонии (0:1). Таким образом Италия пропустит второй Чемпионат мира подряд впервые в своей истории.