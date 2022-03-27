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Чемпионат мира по футболу 2022

Дзола: Это не вина Манчини

27 Марта 2022 • 22:18 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Бывший полузащитник Джанфранко Дзола поделился своим мнением о неудаче итальянской сборной в стыковых матчах к чемпионату мира. Проиграв Северной Македонии, итальянцы снова остались без чемпионата мира.

- Вина Манчини? Нет. Роберто проделал отличную работу и построил базу. Сборная не просто так выиграла чемпионат Европы. Наилучшие шансы упустили Верратти и Берарди. Барелла показался мне чуть усталым. Жоржиньо сыграл, как обычно. Раздражает, когда говорят, что мы не попали на чемпионат мира из-за промахов с пенальти. Мы дома, потому что у нас не было силы и качества в игре, - считает Дзола, слова которого цитирует Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанфранко Дзола Сборная Италии Роберто Манчини
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