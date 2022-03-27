Дзола: Это не вина Манчини

Бывший полузащитник Джанфранко Дзола поделился своим мнением о неудаче итальянской сборной в стыковых матчах к чемпионату мира. Проиграв Северной Македонии, итальянцы снова остались без чемпионата мира.

- Вина Манчини? Нет. Роберто проделал отличную работу и построил базу. Сборная не просто так выиграла чемпионат Европы. Наилучшие шансы упустили Верратти и Берарди. Барелла показался мне чуть усталым. Жоржиньо сыграл, как обычно. Раздражает, когда говорят, что мы не попали на чемпионат мира из-за промахов с пенальти. Мы дома, потому что у нас не было силы и качества в игре, - считает Дзола, слова которого цитирует Repubblica.