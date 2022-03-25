Советник Федуна Камоцци призвал оставить Манчини тренером сборной Италии

Футбольный агент и советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение сборной Италии в полуфинале стыковых матчей от Северной Македонии (0:1), которое не позволило подопечным Роберто Манчини выйти на ЧМ-2022.

«Невыход Италии на чемпионат мира — это позор. Нет никакого оправдания такому результату», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Также агент заявил, что причина неудачи действующих чемпионов Европы заключается не в главном тренере команды. Поэтому призвал восстановить сильную сборную вместе с Манчини.

Таким образом, «скуадра адзурра» пропустит второй чемпионат мира подряд.