Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Советник Федуна Камоцци призвал оставить Манчини тренером сборной Италии

25 Марта 2022 • 12:20 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Футбольный агент и советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение сборной Италии в полуфинале стыковых матчей от Северной Македонии (0:1), которое не позволило подопечным Роберто Манчини выйти на ЧМ-2022.

«Невыход Италии на чемпионат мира — это позор. Нет никакого оправдания такому результату», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Также агент заявил, что причина неудачи действующих чемпионов Европы заключается не в главном тренере команды. Поэтому призвал восстановить сильную сборную вместе с Манчини.

Таким образом, «скуадра адзурра» пропустит второй чемпионат мира подряд.    
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
13:05 · Чемпионат мира 2022
Капелло: Никогда бы не подумал, что Италия может проиграть македонцам
12:44 · Чемпионат мира 2022
«Вот вам и весь Манчини»: Уткин отреагировал на поражение сборной Италии
12:20 · Чемпионат мира 2022
Советник Федуна Камоцци призвал оставить Манчини тренером сборной Италии
12:10 · Чемпионат мира 2022
Каррера: Итальянцам не хватило спортивной злости
12:05 · Чемпионат мира 2022
Сёмин высказался по поводу фиаско Италии в матче с Северной Македонией
11:54 · Чемпионат мира 2022
Сакки: В Италии даже в молодёжных командах слишком много иностранцев
11:34 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Португалии оценил игру Роналду в матче с Турцией
11:33 · Чемпионат мира 2022
Мостовой — о вылете Италии: «Македонцам повезло, но они могут гордиться собой»
11:15 · Чемпионат мира 2022
Президент итальянской федерации футбола надеется, что Манчини останется в сборной
10:50 · Чемпионат мира 2022
В матче Уругвай — Перу произошёл судейский скандал
10:36 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Турции: Горжусь своей командой
10:27 · Чемпионат мира 2022
Линделоф: Мы явно играли лучше чехов
10:22 · Чемпионат мира 2022
Перейра не удивлён победой Северной Македонии над Италией
10:22 · Чемпионат мира 2022
Йилмаз завершил карьеру в сборной Турции
10:16 · Чемпионат мира 2022
Неймар и Винисиус не помогут сборной Бразилии в матче с Боливией
Все новости
Рекомендуем