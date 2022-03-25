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Чемпионат мира по футболу 2022

Дмитрий Сенников: Македонцы не ожидали такого результата в матче против Италии эксклюзив

25 Марта 2022 • 13:11 Комментировать (1)
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о поражении сборной Италии македонцам (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. 

- Сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии и не попала на чемпионат мира. Ваша реакция?

- Очень удивил такой результат. Итальянцы просто не доиграли матч до конца. При счете 0:0 надо было очень внимательно действовать.

- То есть причина поражения – невнимательность?

- Конечно. Сами не забили и в конце пропустили такой мяч. Понятно, что надо было решать все раньше, а получилось так, что сопернику представился шанс забить и они сделали результат. Македонии дали неожиданный штрафной, он получился и все. 

- Если смотреть на статистику матча, Италия во всем доминировала, что понятно. Но возникли проблемы с реализацией. 32 удара по воротам и ноль голов это подтверждают. 

- Конечно, можно сетовать на то, что Италия не использовала свои шансы. Думаю, что этой сборной очень обидно второй раз подряд пропустить финал чемпионата мира.

- Почему итальянцам так не везет?

- Мне это непонятно. Ведь это сильная сборная, которая была чемпионом мира и Европы. Я уверен, что и сами македонцы не ожидали такого результата. Но они сражались. Понятно, что им будет тяжело с Португалией. Все ожидали, что будет очень интересный финал отбора – Италия – Португалия, и даже убийственным, но этого не случилось.

- Исключаете сенсацию с матче македонцев с Португалией?

- Португалия – очень опытная команда. И тренеры, и футболисты. Северной Македонии будет очень сложно что-то сделать.   

- Зато теперь Криштиану Роналду точно сыграет на чемпионате мира. Болельщики Криша могут радоваться.

- Это да. Думаю, что македонцам просто эмоционально не хватит сил. Уж очень много они отдали в матче с Италией. Ну и мастерства, конечно, тоже не хватит.

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- В интервью после матча македонцы заявляют, что и Португалию могут обыграть. Верят в свои силы.

- Это естественно.

- Манчини теперь надо убирать или оставлять, с учетом хорошей игры сборной Италии?

- С одной стороны, у него была сумасшедшая серия побед, выигрыш чемпионата Европы, а потом провальный отборочный цикл к чемпионату мира. Если у него все в порядке в отношениях с футболистами и федераций, может и не стоит ничего менять.

- Игра сборной Италии образца Манчини вам нравится?

- Периодами нравится, но последние матчи не очень. А до этого команда играла здорово.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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