Костакурта: Манчини виноват в произошедшем меньше всех

Бывший полузащитник «Милана» Алессандро Костакурта считает, что в провале итальянской сборной, не сумевшей выйти на чемпионат мира, меньше всех виноват Роберто Манчини, наставник национальной команды. Костакурта обозначил другие причины, которые, по его мнению, привели к этой спортивной драме. Напомним, что Италия проиграла Северной Македонии и покинула стыковые матчи ЧМ-2022.

- Я тоже разочарован. Я полюбил эту команду, за игру, за прошлогодний Евро. Но возникли проблемы с индивидуальностями, с завершением атак. Входишь в штрафную и ошибаешься с последним пасом. Манчини прекрасно работает, и даже в этом матче к нему претензий быть не может. Берарди старался впереди. но остальные двое нападающих оказались не на высоте, как и в чемпионате, - считает Костакурта, слова которого цитирует ITASportPress.