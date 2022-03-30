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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Энрике разочарован тем, что на чемпионате мира не будет Италии

30 Марта 2022 • 16:23 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Бывший наставник «Барселоны» и «Ромы» следит за итальянским футболом, и после провала «скуадры адзурры» Луис Энрике выразил слова сочувствия. Сборная Италии во второй раз подряд не попала на чемпионат мира - при том, что ранее итальянцы практически всегда присутствовали в турнире.

- Я не особо вдохновлен идеей ехать в Доху, но, с другой стороны, это незабываемый спортивный и профессиональный опыт. Я взволнован этим и горжусь. Мне бы хотелось, чтобы Италия тоже была на чемпионате мира, за свой вес в футболе, за свои титулы. Но, увы, - заявил наставник испанской сборной, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Луис Энрике
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