Луис Энрике разочарован тем, что на чемпионате мира не будет Италии

Бывший наставник «Барселоны» и «Ромы» следит за итальянским футболом, и после провала «скуадры адзурры» Луис Энрике выразил слова сочувствия. Сборная Италии во второй раз подряд не попала на чемпионат мира - при том, что ранее итальянцы практически всегда присутствовали в турнире.

- Я не особо вдохновлен идеей ехать в Доху, но, с другой стороны, это незабываемый спортивный и профессиональный опыт. Я взволнован этим и горжусь. Мне бы хотелось, чтобы Италия тоже была на чемпионате мира, за свой вес в футболе, за свои титулы. Но, увы, - заявил наставник испанской сборной, слова которого цитирует ITASportPress.