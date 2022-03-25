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Чемпионат мира по футболу 2022

Жоржиньо: «Вспоминаю незабитые швейцарцам пенальти - и хочу плакать»

25 Марта 2022 • 01:59 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Сборная Италии не попадет на чемпионат мира в Катаре, она проиграл в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии. Все началось еще в матче со Швейцарией в рамках группового турнира, в котором итальянцы могли выиграть, но не забили с пенальти. Не сумевший переиграть Зоммера итальянский полузащитник Жоржиньо сокрушается из-за своего тогдашнего промаха, бросившего Италию в горнило стыковых матчей.

- Трудно объяснить, что произошло. Мы доминировали весь матч. Маленькие ошибки привели к плачевному результату. Мне становится плохо, когда я вспоминаю про тот незабитый пенальти Швейцарии, - заявил Жоржиньо, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Жоржиньо
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