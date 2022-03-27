Доннарумма пообещал вернуть сборную на «приличествующие позиции»

Вылет сборной Италии из квалификации к чемпионату мира в Катаре стал шоком для ее поклонников, но также игроков. Джанлуиджи Доннарумма не выручил команду после удара нападающего македонцев Трайковски, и также ощущает себя виноватым. Он пообещал сделать все, чтобы вернуть команду на прежние позиции.

- Наша задача - вернуть сборную на приличествующие позиции, обеспечить победное будущее. Мы хотели участвовать в чемпионате мира и подарить всем итальянцам те эмоции, которые были прошлым летом. Но не получится, мы разочарованы, как и все итальянцы. Но в футболе, как и в жизни, важно смотреть вперед, а не назад, - написал Доннарумма в своей социальной сети.