Саутгейт удивился поражению Италии в матче с Северной Македонией

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт поделился с журналистами своим мнением по поводу неожиданного поражения итальянской команды в поединке с македонцами.

Саутгейт сказал, что фиаско «скуадры адзурры» стало для него большим сюрпризом. Гарет отметил, что, возможно, у итальянской команды к концу подошёл успешный цикл, да и самоуверенность после победы на чемпионате Европы никто не отменял, но таков футбол.

Напомним, что итальянская сборная сенсационно уступила македонцам в полуфинальном стыковом матче.