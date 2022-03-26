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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт удивился поражению Италии в матче с Северной Македонией

26 Марта 2022 • 12:00 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт поделился с журналистами своим мнением по поводу неожиданного поражения итальянской команды в поединке с македонцами.

Саутгейт сказал, что фиаско «скуадры адзурры» стало для него большим сюрпризом. Гарет отметил, что, возможно, у итальянской команды к концу подошёл успешный цикл, да и самоуверенность после победы на чемпионате Европы никто не отменял, но таков футбол.

Напомним, что итальянская сборная сенсационно уступила македонцам в полуфинальном стыковом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Чемпионат Мира-2022 Гарет Саутгейт Сборная Северной Македонии
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