Сакки: В Италии даже в молодёжных командах слишком много иностранцев

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался по поводу поражения «скуадры адзурры» в стыковом поединке с Северной Македонией.

Сакки сказал, что неудачная игра национальной команды заключается в том, что в итальянском чемпионате сейчас выступает слишком много иностранных футболистов, которые не дают развиваться итальянским игрокам. Арриго отметил, что даже в молодёжных командах в Италии слишком много легионеров, так что сейчас Италия пожинает то, что посеяла. Тренер добавил, что эту ситуацию нужно срочно исправлять.

Напомним, что итальянская сборная сенсационно проиграла Северной Македонии со счётом 0:1.