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Чемпионат мира по футболу 2022

Сакки: В Италии даже в молодёжных командах слишком много иностранцев

25 Марта 2022 • 11:54 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался по поводу поражения «скуадры адзурры» в стыковом поединке с Северной Македонией.

Сакки сказал, что неудачная игра национальной команды заключается в том, что в итальянском чемпионате сейчас выступает слишком много иностранных футболистов, которые не дают развиваться итальянским игрокам. Арриго отметил, что даже в молодёжных командах в Италии слишком много легионеров, так что сейчас Италия пожинает то, что посеяла. Тренер добавил, что эту ситуацию нужно срочно исправлять.

Напомним, что итальянская сборная сенсационно проиграла Северной Македонии со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Серия А Арриго Сакки
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