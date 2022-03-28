Манчини вручили «Золотого Тапира»

«Золотой тапир» - шутливая награда итальянских телевизионщиков, которую вручают громко провалившейся персоне из итальянского футбола. В этот раз сомнительный приз, к которому в Италии, впрочем, относятся по-доброму, достался наставнику итальянской сборной Роберто Манчини. Для него это был первый подобный случай в карьере, но он отнесся к нему спокойно и с пониманием, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

«Заслужил», честно признал Манчини, которого упрекают за то, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре. Это случилось после поражения в стыковых матчах от Северной Македонии.