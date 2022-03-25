Каррера: Итальянцам не хватило спортивной злости

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал журналистам о том, что думает по поводу сенсационного поражения итальянской сборной в матче с Северной Македонией.

Каррера сказал «Чемпионату», что итальянская сборная слишком много ошибалась и действовала нерасторопно. Массимо отметил, что «скуадре адзурре» явно не хватило спортивной злости, а вот македонцы играли матч всей жизни. Экс-тренер «Спартака» добавил, что этот поединок ещё раз доказал, что матчи выигрываются только на поле.

Напомним, что итальянцы уступили македонцам и не сумели пробиться на чемпионат мира в Катар.