Масалитин – о вылете Италии: «Возможно, сыграла недооценка соперника»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на поражение Италии от Северной Македонии (0:1).

«Сборная показывала очень хороший, добротный футбол. И клубы в Италии пробиваются высоко в европейских турнирах.

Но, возможно, где-то недооценка соперников была, где-то могло не хватать мотивации. С этим только связано, я думаю», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Сборная Италии не смогла выйти в групповой этап чемпионата мира во второй раз подряд. Четыре года назад итальянцы также в стыковых матчах не смогли пройти Швецию (0:1, 0:0).

Италия является действующим чемпионом Европы, а в 2006 году команда выигрывала чемпионат мира