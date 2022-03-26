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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини интересен двум клубам

26 Марта 2022 • 19:26 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попал в список кандидатов на пост наставника «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

57-летний специалист может покинуть свою должность в сборной Италии после неожиданного поражения от Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на Чемпионате мира (0:1).

По данным Daily Mirror, «Манчестер Юнайтед» уже включил итальянца в число потенциальных тренеров команды на новый сезон. Кроме того, как сообщил инсайдер Джанлуиджи Лонгари, работающий в Sportitalia, руководство «ПСЖ» связывалось с Манчини, чтобы узнать о его доступности.

29-го марта сборная Италии проведёт товарищескую встречу со сборной Турции. Этот поединок, вероятно, станет последним для Манчини у руля национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Италии ПСЖ Роберто Манчини
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