Верратти: «Пожалуйста, не оскорбляйте наших молодых игроков»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти призвал итальянских болельщиков не давить на молодёжь, причастную к провалу команды.

«Оскорблять всех подряд – не лучший способ пережить этот провал. Каждый из нас старался изо всех сил, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Прежде всего, пожалуйста, оставьте в покое наших молодых игроков. Если так хотите, можете оскорблять нас, «старших». Иногда вы просто забываете, что мы такие же люди, которые могут переживать даже из-за незначительных проблем», – цитирует хавбека «ПСЖ» Football-Italia.

Сборная Италии не сыграет на предстоящем Чемпионате мира из-за поражения от Северной Македонии (0:1) в матче плей-офф.