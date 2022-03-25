«Вот вам и весь Манчини»: Уткин отреагировал на поражение сборной Италии

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу сенсационного поражения итальянской сборной от Северной Македонии.

Уткин написал «вот вам и весь Манчини». Василий отметил, что переоценка личности является большой проблемой на пути к следующему шагу. Комментатор добавил, что выражает респект македонцам за отличную игру.

Напомним, что итальянская сборная неожиданно уступила Северной Македонии со счётом 0:1. Итальянцы снова не вышли на чемпионат мира по футболу.