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Чемпионат мира по футболу 2022

Данило – о вылете сборной Италии: «Таков современный футбол»

30 Марта 2022 • 22:05 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал непопадание сборной Италии на Чемпионат мира.

«Вылет Италии, конечно, стал неожиданностью. Я не думал, что такое может  произойти. У меня много товарищей в этой сборной, я поддерживал их, – рассказывает бразилец. – Но это показывает, насколько непредсказуемым может быть современный футбол. Сборная Северной Македонии заслуживает уважения – у них был план, они его придерживались», – заявил Данило в интервью ESPN.

Сборная Италии уступила Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на ЧМ-2022 (0:1). В финальном матче македонцы потерпели поражение от Португалии (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Данило
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