Данило – о вылете сборной Италии: «Таков современный футбол»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал непопадание сборной Италии на Чемпионат мира.

«Вылет Италии, конечно, стал неожиданностью. Я не думал, что такое может произойти. У меня много товарищей в этой сборной, я поддерживал их, – рассказывает бразилец. – Но это показывает, насколько непредсказуемым может быть современный футбол. Сборная Северной Македонии заслуживает уважения – у них был план, они его придерживались», – заявил Данило в интервью ESPN.

Сборная Италии уступила Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на ЧМ-2022 (0:1). В финальном матче македонцы потерпели поражение от Португалии (0:2).