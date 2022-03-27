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Чемпионат мира по футболу 2022

В сети набирает популярность видео с разгромом в раздевалке сборной Италии после поражения от Северной Македонии

27 Марта 2022 • 22:10 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Неудача итальянской сборной в игре с Северной Македонией стала шоком для итальянцев - команда во второй раз подряд не попала на чемпионат мира, чего с ней ранее попросту не случалось. Видимо, это стало сильнейшим шоком и для самих футболистов, еще прошлым летом с триумфом победивших на чемпионате Европы. В раздевалке сборной Италии после матча творился настоящий хаос. Валяющиеся повсюду бутылки, целлофановые упаковки, сигаретные окурки в туалете и в ванной... В общем, горевал народ по полной программе.

Напомним, что сборная Италии уступила с минимальным счетом 0:1 Северной Македонии, после чего стало понятно, что на чемпионате мира ее снова не будет.

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