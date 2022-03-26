Манчини поговорил с командой после фиаско в стыковом матче

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини собрал команду перед тренировкой и поговорил с футболистами.

Как сообщает Sky Sports, Манчини разговаривал с командой в середине поля в Коверчано незадолго до тренировки и не подавал признаков паники после сенсационного поражения от Северной Македонии.

Сообщается, что тренер сборной был очень спокоен и, казалось, что он намерен остаться в команде, а не уходить в отставку.

Впрочем, пока неизвестно на чем основывалось такое спокойствие – на уверенности в будущем или на желании сохранить хорошую атмосферу для следующего товарищеского матча.

Итальянцы проиграли в четверг сборной Северной Македонии со счетом 0:1 и во второй раз подряд лишили себя возможности участвовать в чемпионате мира.