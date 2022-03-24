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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини: Цель сборной Италии - выиграть чемпионат мира

24 Марта 2022 • 09:28 Комментировать
Италия
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Северная Македония
1.18 7.10 17.00
Через 12 ч. 15 мин.

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини заявил журналистам о том, что его команда ставит перед собой задачу победить на чемпионате мира в Катаре.

Манчини сказал, что он уверен в своих подопечных, которые выйдут на катарский мундиаль и смогут завоевать чемпионство. Итальянский специалист отметил, что свой путь к титулу «скуадра адзурра» должна начать с двух уверенных побед в стыковых матчах.

Напомним, что в полуфинале стыков итальянцы встретятся с Северной Македонией. В финале стыков подопечные Манчини сыграют с победителем пары Португалия - Турция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Чемпионат Мира-2022 Стыковые матчи
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ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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