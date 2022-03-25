Миовски: «Македония вечна!»

Нападающий венгерского клуба МТК и сборной Северной Македонии Боян Миовски поделился своими эмоциями после шокирующего результата в Палермо, где сборная Италии самым безжалостным образом рассталась с мечтой о победе в чемпионате мира. Гол Трайковски в добавленное время оставил не у дел чемпионов Европы. Миовски очень доволен подобным исходом.

- Это победа крута, как самая высокая гора! Над Палермо сегодня красное небо. Наши игроки творят историю. Македония вечна!, - заявил Миовски, слова которого цитирует ITASportPress.

Теперь Македония сыграет с Португалией, в этом матче и определится судьба путевки.