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Чемпионат мира по футболу 2022

Миовски: «Македония вечна!»

25 Марта 2022 • 06:57 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Нападающий венгерского клуба МТК и сборной Северной Македонии Боян Миовски поделился своими эмоциями после шокирующего результата в Палермо, где сборная Италии самым безжалостным образом рассталась с мечтой о победе в чемпионате мира. Гол Трайковски в добавленное время оставил не у дел чемпионов Европы. Миовски очень доволен подобным исходом.

- Это победа крута, как самая высокая гора! Над Палермо сегодня красное небо. Наши игроки творят историю. Македония вечна!, - заявил Миовски, слова которого цитирует ITASportPress.

Теперь Македония сыграет с Португалией, в этом матче и определится судьба путевки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Македонии Боян Миовски
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