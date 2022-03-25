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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник македонской сборной: «Теперь попробуем выбить и Португалию»

25 Марта 2022 • 07:25 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Сборная Северной Македонии выстояла в игре против Италии и использовала свой шанс забить, сотворив главную сенсацию четверга. Теперь македонцев поджидает сборная Португалии, которая обыграла со счетом 3:1 турков.

- Горжусь этими ребятами. Хочу, чтобы команда всегда играла и выкладывалась на поле именно так. Мы знали, чего хотим, мы ждали свой шанс. Мы построили игру в расчете на этот гол. Мы справились с чемпионами Европы и это кое-что значит. Но мы не остановимся тут. впереди Португалия, и мы хотим огорчить и ее также. Все мысли уже только об этом, - заявил Благое Милевски, наставник македонской команды, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Македонии Благое Милевски
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