Наставник македонской сборной: «Теперь попробуем выбить и Португалию»

Сборная Северной Македонии выстояла в игре против Италии и использовала свой шанс забить, сотворив главную сенсацию четверга. Теперь македонцев поджидает сборная Португалии, которая обыграла со счетом 3:1 турков.

- Горжусь этими ребятами. Хочу, чтобы команда всегда играла и выкладывалась на поле именно так. Мы знали, чего хотим, мы ждали свой шанс. Мы построили игру в расчете на этот гол. Мы справились с чемпионами Европы и это кое-что значит. Но мы не остановимся тут. впереди Португалия, и мы хотим огорчить и ее также. Все мысли уже только об этом, - заявил Благое Милевски, наставник македонской команды, слова которого цитирует ITASportPress.