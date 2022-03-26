Манчини выступил с заявлением после сенсационного вылета Италии с чемпионата мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался после вылета его команды с ЧМ-2022.

Наставник в своих социальных сетях напомнил, что прошлым летом Италия была на вершине Европы, став чемпионами континента. После чего команда пережила разочарование после вылета из чемпионата мира.

Манчини обратился к болельщикам, чтобы те дали некоторое время тренерскому штабу для поиска ошибок. Также тренер заявил, что сейчас нужно поднять голову и работать для будущих побед.

Напомним, в полуфинальном турнире стыкового турнира в рамках отбора на ЧМ-2022, сборная Италии на своем поле сенсационно проиграла Северной Македонии (0:1) и не будет участвовать на втором чемпионате мира подряд.