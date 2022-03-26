Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи: «Италия способна вернуться, мы уже делали это»

26 Марта 2022 • 20:36 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что национальная команда способна вновь добиться успеха в скором будущем.

«Пришло время тщательно проанализировать произошедшее, чтобы начать всё с чистого листа и вновь дать Италии и итальянцам то, что они заслуживают. Однажды нам уже это удалось. Вернуться на вершину будет непросто, но мы уже доказали, что способны на это. Будущее начинается сегодня», – заявил футболист «Ювентуса».

34-летний оборонец не смог помочь своей команде в поединке против Северной Македонии (0:1) из-за травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
21:51 · Чемпионат мира 2022
Верратти: «Пожалуйста, не оскорбляйте наших молодых игроков»
21:15 · Чемпионат мира 2022
Испания — Албания: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:36 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Италия способна вернуться, мы уже делали это»
20:00 · Чемпионат мира 2022
Англия — Швейцария: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
19:58 · Чемпионат мира 2022
Капелло считает итальянских арбитров одними из виновников провала сборной
19:32 · Россия. Премьер-лига
Галактионов – о матче со сборной России: «Могли сыграть вничью»
19:26 · Чемпионат мира 2022
Манчини интересен двум клубам
19:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Мне понравился настрой игроков»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Слышал позыв, что нас скоро должны вернуть»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о диалоге с Бышовцем
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сборная России победила молодежную команду на учебно-тренировочных сборах
18:30 · Чемпионат мира 2022
Индия — Беларусь: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
17:27 · Чемпионат мира 2022
Иммобиле раздумывает над завершением карьеры в сборной Италии
16:30 · Чемпионат мира 2022
Хорватия — Словения: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
14:14 · Чемпионат мира 2022
Манчини выступил с заявлением после сенсационного вылета Италии с чемпионата мира 1
Все новости
Рекомендуем