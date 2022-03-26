Бонуччи: «Италия способна вернуться, мы уже делали это»

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что национальная команда способна вновь добиться успеха в скором будущем.

«Пришло время тщательно проанализировать произошедшее, чтобы начать всё с чистого листа и вновь дать Италии и итальянцам то, что они заслуживают. Однажды нам уже это удалось. Вернуться на вершину будет непросто, но мы уже доказали, что способны на это. Будущее начинается сегодня», – заявил футболист «Ювентуса».

34-летний оборонец не смог помочь своей команде в поединке против Северной Македонии (0:1) из-за травмы.