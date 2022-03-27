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Чемпионат мира по футболу 2022

«Он и так сделал чудо» - Кассано также вступился за Манчини

27 Марта 2022 • 01:00 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Бывший нападающий итальянской сборной Антонио Кассано вступился за Роберто Манчини, которого жестко критикуют за то, что Италия снова не попала на чемпионат мира. По мнению Кассано, критиканам следует вспомнить о том, что им подарил Манчини прошлым летом.

- Давайте прямо скажем - наша сборная весьма средняя, и Манчини чудом втащил ее на высшую ступень пьедестала на Евро-2020, показав очень привлекательный футбол. Тем, кто требует его отставки, должно быть стыдно! Мы, наоборот, должны молиться, чтобы он остался, потому что он остается спасителем Италии, - считает Кассано, слова которого цитирует Bobo TV, куда его постоянно приглашает его приятель Кристиан Виери.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Антонио Кассано Роберто Манчини
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