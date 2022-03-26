Мать Роберто Манчини: Надо было звать Балотелли!

Донна Мариана Пуоло, мать Роберто Манчини, считает ошибкой своего сына то, что он в последний момент передумал включать в состав команды Марио Балотелли. Женщина считает, что Италии не повезло в матче с Северной Македонией, но также она указала и на конкретные ошибки, которые, по ее мнению, были совершены.

- Это разочарование? Конечно. Большое? Очень! Македония пробила по воротам лишь один раз. Доннарумма, где он был? Думаю, вчера очень радовались англичане. Считаю, что надо было приглашать Балотелли. Он невероятно силен физически и перед воротами его никто не может остановить, - считает Мариана, слова которой цитирует телеканал Rai.