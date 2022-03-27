Маунт поддержал Жоржиньо после фиаско Италии в матче с македонцами

Английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал журналистам о том, как поддержал своего одноклубника Жоржиньо после сенсационного поражения итальянской сборной от македонцев.

Маунт сказал, что он не будет напоминать итальянцу о случившемся, так как ему очень тяжело видеть, как его коллега и хороший друг проходит через что-то подобное. Мэйсон отметил, что он послал Жоржиньо сообщение со словами поддержки, в котором Маунт посоветовал итальянцу не вешать нос.

Напомним, что «скуадра адзурра» сенсационно уступила Северной Македонии со счётом 0:1.