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Чемпионат мира по футболу 2022

Маунт поддержал Жоржиньо после фиаско Италии в матче с македонцами

27 Марта 2022 • 11:16 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал журналистам о том, как поддержал своего одноклубника Жоржиньо после сенсационного поражения итальянской сборной от македонцев.

Маунт сказал, что он не будет напоминать итальянцу о случившемся, так как ему очень тяжело видеть, как его коллега и хороший друг проходит через что-то подобное. Мэйсон отметил, что он послал Жоржиньо сообщение со словами поддержки, в котором Маунт посоветовал итальянцу не вешать нос.

Напомним, что «скуадра адзурра» сенсационно уступила Северной Македонии со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Жоржиньо Сборная Северной Македонии Мэйсон Маунт
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