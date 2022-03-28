Дель Пьеро высказался о неудачах итальянской сборной

Известный итальянский экс-футболист Алессандро Дель Пьеро поделился с журналистами своим мнением по поводу последних неудач «скуадры адзурры».

Дель Пьеро сказал, что у сборной Италии будет ещё очень много матчей, где у футболистов будет возможность исправиться. Алессандро отметил, что абсолютно уверен в том, что игроки поднимут голову после этого фиаско, а все мы должны их и дальше максимально поддерживать.

Напомним, что итальянская сборная сенсационно уступила македонцам и лишилась возможности попасть на чемпионат мира в Катаре.