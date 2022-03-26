Капелло считает итальянских арбитров одними из виновников провала сборной

Знаменитый экс-тренер Фабио Капелло заявил, что судейство в Италии нуждается в серьёзных корректировках.

«В Италии свистят при любом контакте, забывая, что футбол – контактный вид спорта. Просто сравните, как проходят матчи Серии А и АПЛ. Нам не хватает интенсивности и ритма, из-за чего мы постоянно страдаем на международном уровне. Прекратите останавливать игру по 50 раз за матч. И хватит постоянно назначать пенальти», – высказался Капелло в интервью Il Messaggero.

Напомним, что в четверг сборная Италии уступила сборной Северной Македонии (0:1) в поединке полуфинала плей-офф за место на Чемпионате мира в Катаре.