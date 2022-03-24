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Чемпионат мира по футболу 2022

Дзофф напутствовал итальянскую сборную

24 Марта 2022 • 00:35 Комментировать
Италия
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Северная Македония
1.18 7.10 17.00
Через 21 ч. 20 мин.

Уже в четверг итальянская сборная сыграет в полуфинальном матче стыкового турнира за право попадания на чемпионат мира в Катаре с Северной Македонией, и Дино Дзофф, бывший голкипер итальянской сборной, поделился своим прогнозом на предстоящий матч.

- Я считаю, что Северная Македония - это проходимый соперник. Но к нему надо отнестись всерьез. Что касается дальнейшего продвижения, то не стану выбирать - Португалия или Турция. Надо просо принимать вещи так, как есть - будет Португалия, либо будет Турция. Уверен, что если в команде будет царить тот дух, который был во время Евро-2020, все задачи будут решены. Но не будем забывать и об удаче. Мы могли пройти дальше с первого места, если бы Жоржиньо забил пенальти в матче со Швейцарией. Может, та неудача окупится нам сейчас, - считает Дзофф, которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Дино Дзофф
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ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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