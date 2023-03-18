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Лига чемпионов

Глеб считает «Наполи» одним из главных фаворитов Лиги чемпионов

18 Марта 2023 • 09:19 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб назвал главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, к числу претендентов на титул можно отнести «Реал», «Баварию», «Манчестер Сити» и «Наполи». Также Глеб призвал не списывать со счетов и остальные команды.

«Вот эти четыре команды, я считаю, больше фаворитами, но остальных тоже списывать со счетов нельзя, потому что это Лига чемпионов, тем более, уже так близко к финалу. Я думаю, что тут будут все отдаваться», — сказал Глеб.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси», «Бавария» встретится с «Манчестер Сити», а «Наполи» померится силами с «Миланом». Ещё в одном противостоянии «Бенфика» сыграет с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Александр Глеб Наполи
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МИЛАН НАПОЛИ
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