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Лига чемпионов

​Капелло назвал итальянский клуб, который выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

18 Марта 2023 • 20:15 Комментировать (1)
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Сразу три итальянских клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и уже точно можно казать, что как минимум один из них сыграет в полуфинале самого престижного турнира в европейском футболе. Известный специалист Фабио Капелло, в прошлом успешно тренировавший «Милан», назвал своего фаворита.

- Это «Наполи». Они пройдут в полуфинал. Но! Очень важно то, в какой форме будут к середине апреля Тео Эрнандес и Леау. Они могут все изменить в одном матче, сломать все прогнозы, - цитирует слова Капелло Corriere Dello Sport.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 11 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Марта 2023 в 20:34
Прогноз из разряда - сто пудов, но хрен пойми, возможно, а может и нет.
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