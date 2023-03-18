​Капелло назвал итальянский клуб, который выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Сразу три итальянских клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и уже точно можно казать, что как минимум один из них сыграет в полуфинале самого престижного турнира в европейском футболе. Известный специалист Фабио Капелло, в прошлом успешно тренировавший «Милан», назвал своего фаворита.

- Это «Наполи». Они пройдут в полуфинал. Но! Очень важно то, в какой форме будут к середине апреля Тео Эрнандес и Леау. Они могут все изменить в одном матче, сломать все прогнозы, - цитирует слова Капелло Corriere Dello Sport.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 11 апреля.